Así se disculpó uno de los que se tomó la foto con Maradona en el ataúd

Por: Manuel Rodriguez 27 de Noviembre 2020 · 16:57 hs

Las dos fotografías que se viralizaron por Internet con Maradona en el ataúd causaron furor en Argentina. Las tres personas que aparecen hasta recibieron amenazas de muerte. Uno de ellos es Claudio Fernández, empleado de la cochería Pinier, quien se retrató junto a su hijo con el cuerpo de Diego.

Claudio Fernández (derecha) junto a su hijo y el ataúd donde reposaba Diego

En entrevista con Radio 10, ofreció disculpas públicas y se justificó por lo sucedido. "Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen 'flaco' y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto”.

Luego, agregó: “Pido respeto y perdón a todos. Yo le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. Y no lo hice en vida, sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal".

"He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar. Le pido disculpas a la familia Maradona", añadió.

La muerte de Diego hizo llorar a millones de argentinos

"Maradona es ídolo de todos. Mío, tuyo y del mundo. Lo que hice no fue intencional, ni de mi parte ni de mi hijo. De la empresa me echaron. Me echaron por algo que yo no hice. Y la empresa no tiene la culpa, tampoco. Si ves la foto -soy el de anteojos- levanté justo la cabeza. Estaba acomodándolo (…) Yo lo que más quería era dejarlo como un ídolo”, explicó el argentino.

"Sé que nunca se van a poner en mi lugar, pero pido disculpas públicamente. A todo el mundo. Le pido disculpas a Claudia, a Giannina, a toda la familia Maradona, a toda la gente. Y también a la cochería Pinier, porque Pinier no tiene la culpa de todo esto", finalizó Fernández.