Bielsismo: La actitud de Fair Play del Barcelona. ¡MIRÁ EL VIDEO!

Tras anotar un gol con un rival lesionado en el suelo, el entrenador de los juveniles del Culé les expresó esta decisión a sus jugadores, a lo Marcelo Bielsa.

Por: Mauro Palacios 12 de Noviembre 2021 · 09:44 hs

Este fin de semana se ha vivido una imagen que representa los valores que se transmiten desde pequeños a la Masia y al Fútbol Formativo del FC Barcelona, y fue inevitable asociarlo al gran gesto de Fair Play que tuvo Marcelo Bielsa en Leeds United hace ya un tiempo.

Corría el minuto 36 en el partido que disputaban el Alevín A ante el Atlétic Sant Just en el campo número 8 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El resultado era de 5-0 favorable al conjunto azulgrana cuando, de repente, hicieron el sexto tanto cuando un jugador del rival estaba en el suelo, lesionado y con grandes gestos de dolor.

En ese momento, el equipo que dirige Jordi Pérez se dejó marcar un gol "como señal de deportividad, respeto y humildad", sentenció el sitio oficial del club catalán. Tres valores claves que se trabajan día a día en La Masia, ya que en el Fútbol Formativo, más allá de formar futbolistas.

Esta actitud hizo recordar a Marcelo Bielsa, cuando disputaba la Segunda División inglesa con el Leeds y en un enfrentamiento ante el Aston Villa. En este encuentro, abril de 2019, el entrenador le pidió a sus profesionales que se anoten un autogol, ya que ellos minutos antes habían convertido el primer tanto del encuentro con un rival tirado en el suelo.

Cabe destacar que el gesto del Loco trajo consigo un gran altercado con Pontuss Jansson, el capitán del equipo blanco en aquel momento que posteriormente decidió abandonar la institución. No obstante, dicha acción también le trajo una distinción al entrenador argentino. En la gala de los premios The Best que otorga la FIFA, allí Marcelo Bielsa fue distinguido con el galardón del Fair Play.