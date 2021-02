Boca quiere a Cavani para ganar la Copa Libertadores y el fichaje podría darse en junio

El diario deportivo Olé indicó que la llegada del "Matador" sería posible por una supuesta "promesa" del uruguayo a Juan Román Riquelme.

Por: Ovacion Digital 20 de Febrero 2021 · 01:03 hs

Juan Román Riquelme tiene la llave que permitirá abrir la negociación para que Edinson Cavanise convierta en jugador de Boca Juniors. Esto podría suceder de cara al próximo semestre, según lo dio a entender el diario deportivo Olé, cuya portada fue dedicada al “Matador” uruguayo con el sugestivo título de “Todo al 9”. El medio argentino hasta afirma que el fichaje podría concretarse porque el delantero llegaría libre.

Olé recuerda que el segundo vicepresidente xeneize ya tuvo la charla que inició el proceso para lograr que Cavani sea jugador de Boca y que ese gesto le gustó al goleador uruguayo. En octubre pasado, Cavani reconocía: “A cualquier jugador le encantaría jugar en Boca. Hay uruguayos que pasaron por ahí que vibraron. Siguiendo esa historia, despierta curiosidad vestir esa camiseta. Pero tuvimos una charla tranquila. Le pido disculpas a Román si lo dije y él todavía no”, contó.

Por aquellos tiempos, hasta Diego Forlán admitía que veía a Cavani vistiendo la camiseta de Boca Juniors, lo que alimentaba la ilusión de los hinchas xeneizes. Ahora, esta se eleva porque hay una supuesta "promesa" del uruguayo a Riquelme.

Esa apertura de puertas es el comienzo de la historia. En primer lugar porque, según lo afirmó el diario deportivo, Cavani:

“Es el 9 que Román quiere para que Boca pueda ganar la Copa Libertadores”

Y ese hombre de “jerarquía” podría llegar sin inconvenientes porque en junio próximo existe la posibilidad de que salga libre del Manchester United.

Esto sucede porque con los Diablos Rojos firmó por una temporada con opción a otra más, hasta junio de 2022. Como la cláusula de renovación no es automática, a mitad de año podría retornar al fútbol de Sudamérica si así lo quisiese.

Está claro que no será sencillo, porque el United, visto el aporte del uruguayo, tiene la intención de quedarse con el jugador hasta el 2023.

Marcos Rojo, excompañero del salteño en el United, hizo saber a Boca que Cavani confesó que si no le iba tan bien en este nuevo desafío, si no se adaptaba al club y a la ciudad, su idea era pegar la vuelta.

Olé recurre a los dichos de un allegado al jugador para explicar: “Si bien está jugando, él es muy familiero, es de extrañar mucho. Le gusta estar en Salto, en el campo, con los caballos. Y venir a Boca le daría esa posibilidad: seguir siendo competitivo, pero a cinco horas de su casa”.