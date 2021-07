Calu Pulig acaloró con sus confesiones: ¿Qué jugadores de Boca habrían pagado por estar con ella?

Calu Pulig desató polvareda en La Bombonera, al confesar que dos jugadores de Boca Juniors le pagaron 500 dólares para estar con ella ¡y un tercero fue gratis solo por placer!

Por: Redacción Pasión Fútbol 15 de Julio 2021 · 13:40 hs

La modelo Calu Pulig incendió las redes sociales con sus confesiones, las cuales no tardaron en llegar a la mismísima Bombonera.

En una charla con EloPodcast.com, Calu confesó que intimidó con tres jugadores del plantel de Boca Juniors, dos de los cuales le pagaron en dólares.

"Estuve con tres jugadores de Boca, por separado, dos de ellos me pagaron 500 dólares cada uno, fue hace como dos años. Para mí fue un placer estar con ese bebé", aseguró la modelo, no sin antes recalcar que "el más pequeño no me ofreció absolutamente nada y la pasé muy bien".

¿Quiénes son los jugadores que estarían involucrados en las acaloradas confesiones de Calu Pulig?

Aunque prefirió no dar nombres concretos, lo cierto es que la modelo no escatimó a la hora de brindar detalles ¡por demás picantes! para que la hinchada saque sus propias conclusiones sobre los involucrados.

"Los dos están casados y con hijos. Uno tiene treinta y pico y el otro está pisando los 40", detalló sobre los jugadores que pasaron un buen rato con ella. "Yo quedé enloquecida con el pequeño, que hoy tiene 22 años, en esa época tendría 20. Una carita de bebé hermosa. Es una bomba. Estoy enloquecida con él. De hecho en mi Instagram me siguen jodiendo con él, no sé cómo se enteraron", expresó.

Sobre el lugar donde se realizaron estos encuentros, Calu aseguró que la propuesta le llegó a través de un "mánager" que se encargó de armar el encuentro en "una casa donde hacían fiestas".