Cantos homofóbicos jugaron contra Cruz Azul

La calentura que dejó como imagen Luis Romo señaló claramente que la conducta de los aficionados deja muy mal parado a México y es recurrente, mas allá de la actitud que genera verguenza, jugó contra el equipo.

Por: Mauro Palacios 04 de Noviembre 2021 · 09:02 hs

Luis Romo, jugador de Cruz Azul, finalizó molesto el partido ante León en el Estadio Azteca debido a la aparición del grito homofóbico. El mediocampista dejó en claro que esta vergonzosa actitud los afectó mucho ya que se dio en la recta final mientras eran protagonistas de una serie de oportunidades que pudieron ser desencadenantes de la igualdad, pero el protocolo se aplicó y se suspendió en dos ocasiones el duelo.

“Es una pena que eso se siga dando (el grito homofóbico por parte de la afición celeste). Es algo que ya tenemos que aprender, cambiar esa mentalidad. Puede ser que para unos sea malos y para otros no lo sea, pero la realidad es que nos está afectando. Hoy la gente, sé que nos quieren apoyar, pero estamos en un buen ritmo y hacen el grito y nos cortan el ritmo. Hay que ser un poco más consientes de todo por el daño que se le está haciendo al futbol mexicano”.

"Creo que la única forma (de solucionar el grito) es empezar a ganar desde el minuto uno porque da mucho coraje, la verdad me da muchísimo coraje como jugador porque realmente afecta, no solo a nosotros como futbolistas, sino a todo un país porque ya nos etiquetan por el grito. En lo ético estamos muy mal, tenemos que solucionarlo porque esto nos puede dejar sin un mundial. Pocas veces viene la Selección y ahora que los tenemos acá ya no podemos contar con ellos (aficionados) y eso frustra mucho. Pedirle que haga consciencia de favor, tenemos que cambiar esa cultura urgentemente ya”.