Carlos Tévez y su concluyente mensaje tras el empate en el Superclásico

El sorpresivo empate de este domingo entre Boca Juniors ante River Plate por 1-1 en la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, el delantero argentino expresó su opinión de lo sucedido en el juego.

Por: Jessica Molero 16 de Marzo 2021 · 00:35 hs

Una vez que de haber culminado el duelo en la Bombonera, Tevez declaró de manera contundente “Nos vamos calientes por el empate”.

Carlos Tevez

En relación a la expulsión de Carlos Zambrano, defensa central del plantel, mencionó “No podemos perder la cabeza de una forma u otra. Lo dijimos y lo venimos repitiendo, pero a veces a uno le pasa. Son momentos”.

En cuanto a la molestia que tuvo en un enfrentamiento de la semana, Tevez señaló “Tuve que jugar infiltrado, con el tobillo hinchado. Son partidos que uno los disfruta y quiere jugar, pero me sentí bien. Si River no era el rival, no jugaba. No hubiese querido arriesgar el tobillo”.

Sobre el proceso de los 90 minutos en la cancha, expuso “Estuvimos bien. River no encontraba el lugar y la forma de quebrarnos. A ellos se los notaba nerviosos, siempre River te hace diferencia con los delanteros, pero hoy no pudieron crear. Ellos no tuvieron muchas claras y nosotros tuvimos las nuestras”.

“No cambiamos la manera de jugar por River en el ataque, pero sí hicimos una modificación en defensa para cortar a sus delanteros”. Afirmó el Mapache.

Carlos Tevez

Cuando le preguntaron a Tevez de que jugó alegó “Desde que debuté me preguntan de qué juego, hace 20 años. Yo me siento cómodo, lo tenía a Villa que pica, a Capaldo que pasa y a Campuzano que viene de atrás”.