Carlos Vela entregó indicios sobre su futuro en la MLS

El delantero mexicano admitió que le gusta la vida en Los Ángeles, además de que el título en la MLS es una espina que tiene clavada y no frenará hasta quitársela.

Por: Mauro Palacios 06 de Noviembre 2021 · 11:20 hs

Carlos Vela no apaga la esperanza de seguir jugando para el LAFC en el 2022, y aunque se acaba su contrato en diciembre el mexicano dejó abierta la puerta para una posible renovación.

El delantero se dijo contento en su actual club aunque aclaró que ambas partes deberán de estar de acuerdo para firmar esta extensión. “Tengo mucho cariño por el club, los aficionados, todos, pero no es solo mi decisión, creo que en el futbol tienen que estar de acuerdo las dos partes en querer seguir, en querer llegar a un acuerdo de cómo van a ser las condiciones y, si todos estamos contentos, seguiremos, si no, cada quien tomará su camino y nos desearemos lo mejor, así de sencillo".

“Aquí me sentí como en mi casa, el cariño que me ha mostrado el club, la afición sobre todo ha sido muy buena, los dos nos la hemos pasado muy bien juntos y cada partido que estoy en el Banc lo disfruto, es una fiesta para el club, para mí, para todos y es muy bonito, tengo muchos recuerdos bonitos con el club y la afición y después se verá si seguimos o lo, no es cuestión sólo mía”.

“El balance creo que es muy bueno, a nivel personal he conseguido cosas muy buenas, la espina es no he podido aún ser campeón con el LAFC, es algo que me puse como objetivo desde el primer día y todavía no he podido conseguirlo. No te puedo decir que me siento pleno lo que hemos conseguido a nivel deportivo en la MLS, pero el balance es positivo”.