César Luis Merlo reveló importantes detalles sobre el destino de Sergio Romero en Boca Jrs

Recordemos que a principios del año, Manchester Uniteddejó ir a Marcos Rojo ahora de cara al próximo mercado de pases el club de Inglaterra, ya tiene en la mira varias salidas de algunos jugadores: dejando en claro que su salida está prevista desde hace varios días, mientras que el DT de los Diablos Rojos Ole Gunnar Solskjaer, confirmó más de una vez que Sergio Romerodejaría el conjunto una vez que finiquite el contrato que sería el mes de junio.

Sergio Romero

A pesar de no haber tenido un buen rendimiento dentro del plantel para figurar en las filas del cuadro de la Premier League, por los momentos el arquero argentino Sergio Romero se encuentra disfrutando de sus últimos meses en Inglaterra.

Por su parte, el productor de TyC Sports César Luis Merlo, detalló información sobre el futuro incierto de Sergio Romero a través de una de sus cuentas personales. El corresponsal, dejo en claro que Boca y Racing se encuentran negociando sobre el fichaje del jugador.

“Chiquito Romero queda libre del Manchester United el 30 de junio. Es una decisión que no tiene vuelta atrás. El jugador no va a renovar por dos cuestiones: no juega y el club no quiere pagar un contrato tan alto por alguien que no utiliza” expresó el periodista.