Cesaron al DT del Newcastle: Te vas...o que parezca un accidente

Luego de ser echado por los nuevos dueños del club, el entrenador realizó una dura confesión de su relación durante la estadía en el club inglés.

Por: Mauro Palacios 20 de Octubre 2021 · 09:18 hs

Se venía insinuando desde la llegada del fondo de inversión saudí, y finalmente se confirmó que Steve Bruce fue despedido de su cargo como entrenador del Newcastle por parte de los nuevos dueños de la institución.

Parecía que el entrenador no le encontraba la vuelta al equipo, ya que no ganó ningún partido en la actual temporada contando Premier League y Copa de la Liga.

En diálogo con The Telegraph, Steve Bruce entregó duras confesiones de su estadía en el club, relacionadas al trato de los fanáticos para con él.

"Si ganaba me decían que había tenido suerte o que mi estilo futbolístico era una basura. Intenté disfrutarlo, siempre me ha gustado la pelea, todo eso de demostrarle a la gente que se equivoca. Pero al final no fue nada más que eso, una pelea. Ni siquiera ganar me daba la sensación de estar consiguiendo el apoyo de los aficionados", comenzó Bruce.

Luego, reveló los peores insultos que recibió de los hinchas: "Cuando llegué, pensaba que podía con todo, pero ha sido muy, muy duro. Nunca me han querido, siempre he sentido que la gente quería que fracasase y he tenido que leer que era un inútil, una gorda forma de malgastar el espacio, un estúpido y un inepto cabeza de repollo. Y todo eso desde el día uno".

"Puede que sea mi último trabajo. No se trata solo de mí, sino de mi familia. Han estado preocupados por mí. Tengo 60 años y no sé si puedo volver a hacerles pasar por todo esto. Seguramente no vuelva a entrenar, aunque nunca digas nunca. Quién sabe lo que haré si me llama otro presidente".