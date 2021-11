Chivas se ilusiona con esta noticia, en la previa del Repechaje ante Puebla

Marcelo Leaño recibió en las últimas horas, la noticia de que uno de sus jugadores más importantes está en condiciones de jugar el Repechaje en este Apertura 2021 de la Liga MX.

Por: Mauro Palacios 19 de Noviembre 2021 · 09:14 hs

Noticias alentadoras para Chivas de Guadalajara, que podrá jugar el repechaje ante el Puebla con Alexis Vega como titular, luego de que el atacante dejara atrás los problemas de tobillo. El jugador ha trabajado de manera diferenciada en las últimas 2 semanas y ahora está listo para arrancar contra Puebla tras sufrir en octubre la lesión en la articulación izquierda con la Selección Mexicana ante Costa Rica.

De hecho, Vega finalizó el torneo jugando infiltrado, algo muy poco común por estos años, y con esa condición salió a jugar ante Mazatlán FC por el cierre de la fase regular del Apertura 2021 de la Liga MX.

"Pero al final no me daba, ni jugar infiltrado no me daba por la lesión, el profe habló conmigo antes de viajar, que cómo estaba para unos minutos y yo le dije que estaba dispuesto a infiltrarme, me sacaron a la banca y en el torito no me daba y corrí al vestidor y le dije al doctor 'infíltreme, sé que voy a entrar y necesito jugar', pero todavía con la anestesia me seguía doliendo, pero era soportable, terminé el partido, pero de regreso a Guadalajara venía destrozado", comentó Alexis en entrevista para Azteca Deportes.

Tras el duelo, Vega comenzó una buena rehabilitación, entrenamientos diferenciados luego de algo de descanso para estar listo en la visita que el Guadalajara le hará al Estadio Cuauhtémoc. Así, Chivas de Guadalajara está casi completo, y la única baja es la del portero, José Antonio Rodríguez, por lo que el técnico, Marcelo Michel Leaño irá con lo mejor que tiene disponible en la búsqueda del pase a los Cuartos de Final del Apertura 2021.