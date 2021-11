Chivas viajaría a Inglaterra para enfrentar a este equipo de la Premier League

El Rebaño Sagrado está ultimando detalles para cerrar un partido amistoso muy atractivo, pues se medirían ante uno de los equipos que sorprendió en la Premier League este año.

Por: Mauro Palacios 26 de Noviembre 2021 · 10:56 hs

Tras ser eliminado de la Fase Final de la Liga MX a manos del Puebla, y dejando una imágen muy baja en todo el Apertura 2021, las Chivas de Guadalajara ya estarían pensando en su pretemporada de cara al Clausura 2022, donde ya suena un amistoso internacional, estarían viajando a Londres para medirse al West Ham.

En los últimos años se ha vuelto hasta común que las Chivas se midan a rivales ingleses en algún momento de su pretemporada, por lo que buscando seguir de esa manera, es que alistan un amistoso en contra de los Hammers.

Amaury Vergara se reunió con el embajador del Reino Unido en México, Jonathan Benjamin, y según parece charlaron de la posibilidad de que Chivas vaya a Inglaterra y se mida al West Ham, todo como parte de una relación cordial que se está generando a raíz de que el Estadio Akron será sede mundialista.

“El embajador Jon Benjamin y Amaury Vergara hablaron sobre la posibilidad de organizar un partido de exhibición entre el West Ham United y las Chivas Rayadas del Guadalajara”, se lee en un comunicado del club mexicano.

Este partido no tiene fecha confirmada, pero se puso sobre la mesa la posibilidad de dos momentos. Uno en esta misma pretemporada invernal, complicado debido a los compromisos del West Ham en la Premier League, y el otro a mediados del 2022, cuando la temporada en Inglaterra haya terminado. Esta reunión entre Amaury Vergara y Jonathan Benjamín fue por una campaña en contra de la discriminación y violencia contra la mujer llamada He for She.