Coco Basile despertó la preocupación del fútbol argentino a causa del coronavirus

El histórico seleccionador argentino tuvo que ser hospitalizado de emergencia

Por: Gerardo Romero 17 de Junio 2021 · 13:52 hs

Los fanáticos del fútbol en Argentina se encuentran preocupados por la salud de Alfio Basile, el histórico seleccionador de Argentina que fue hospitalizado a causa de resultar positivo para Covid-19 y presentar un cuadro de neumonía bilateral, situación que atentó gravemente contra su vida.

La información fue difundida por TyC Sports, edio que detalló que Basile se encuentra internado en una habitación de la clínica Suizo Argentina y se encuentra bajo un estricto análisis médico para evitar que se complique su situación a causa del virus pandémico por la alta edad que posee.

Por su parte, los médicos que están encargados de su salud detallaron que los 77 años que posee y la adicción al cigarro que mantuvo durante gran parte de su vida lo convierten en una persona vulnerable al coronavirus, aunque todavía no presenta un cuadro grave.

“Estoy hecho bolsa, como todos mis amigos (…) Con dos horas no me alcanza para nada. Ver a mis nietos, a mi gente, a mi familia. Luego, a mis amigos, ir a un lugar a tomar unos whiskies, a hablar de futbol. Ahora toda mi barra toma champagne, son bacanes. Necesito cuatro horas, no dos. Espero que se termine esto, que es un drama mundial, estamos hechos mierda”, comentó Basile recientemente para una entrevista con ESPN.

El estratega ya fue vacunado con una dosis del fármaco ruso Sputnik V, situación que podría apoyar en su rápida recuperación contra la enfermedad, debido a que es una de las dosis más eficaces contra la pandemia.