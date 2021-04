Con el recambio de Diego Dabove, Óscar y Ángel serán titulares de San Lorenzo

El reporte más impresionante en San Lorenzo es la incorporación del jugador Oscar Romero quien no había sido tomado en cuenta ni como reserva.

02 de Abril 2021

Se acercan tiempos determinantes para el equipo San Lorenzo, plantel que dirige el entrenador argentino Diego Dabove quien enfrentará partidos significativos que precisarán su participación en las dos disputas en la que participa, es por ello que se arriesgará una vez más a alternar en el plano local y así conservar a sus mejores jugadores para la llave de Copa Libertadores con Santos.

Es por ello que este viernes aparecerán los hermanos Óscar y Ángel Romero, desde el inicio para recibir a Rosario Central por la Copa de la Liga Profesional.

Mientras que Diego Dabove posee una base de repetidos titulares que reserva para el plano internacional, con la que a su vez quedó eliminado de la Copa Argentina, optando por mantener esa misma técnica en el equipo, aunque con ciertas señales.

Por ahora, Diego Dabove no ha confirmado quienes serán los once para la octava fecha del encuentro casero, pero según lo demostrado este jueves mantendrá la idea de realizar el recambio. Hasta los momentos existen tres nombres que no entran en la vuelta, que son el arquero, el volante derecho y el centrodelantero.

El dato del nuevo recambio se espera sea el regreso a la alineación titular de Óscar y Ángel Romero, el jugador Óscar Romeroquedó concluyentemente olvidado por el entrenador, quien no lo incorporó ni en las variantes de los segundos tiempos, razón ésta por lo que esta será la oportunidad de marca minutos.

Según la Conmebol, el enfrentamiento entre el club brasileño Santos Futebol y San Lorenzo se disputaría el 13 de abril por la desquite de la fase 3 de la Copa Libertadores en el estadio Mane Garrincha de Brasilia, pero a los minutos surgió otra información que dejó en vilo el juego entre estos dos grandes equipos

Y es que la Dra Kátia Balbino de Carvalho Ferreira de la 1era Región de TRF, suspendió todos los deportes competitivos en la capital del país desde este jueves 1 de abril, debido al aumento de personas con coronavirus. Sin embargo, los medios brasileños afirmaron que el Gobernador de Brasilia Ibaneis Rocha apelará la medida.