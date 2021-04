Conflicto de poderes en el Bayern Munich: Boateng es el objeto de discordia

El técnico Hansi Flick no estaría de acuerdo con la decisión tomada por el director deportivo del club, con quien ya ha tenido varios desencuentros, respecto a la no renovación del defensor

Por: Manuel Rodriguez 10 de Abril 2021 · 10:57 hs

No es el mejor momento, seguramente, para que haya problemas en el Bayern Munich. Mucho menos, tras la derrota en casa ante Paris Saint Germain en la ida de Cuartos de Final de Champions League. Pero, lo cierto es que la no renovación del defensor Jerome Boateng ha destapado algunas ampollas dentro del club.

El veterano central de 32 años, quien salió desde el banquillo en el partido contra el PSG, termina contrato en junio y el club anunció que no lo renovará. Así lo informó el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, quien declaró que una decisión conjunta entre la directiva y el entrenador. “Se lo expliqué al jugador y fue muy comprensivo. Sale por la puerta grande, ojalá con títulos”, acotó.

Hasan Salihamidzic y Hansi Flick han tenido varios desencuentros

Pues bien, a pesar de estas declaraciones, parece que hay un problema latente detrás de la salida del germano. En concreto, el técnico Hansi Flick no estaría de acuerdo con la decisión tomada por Salihamidzic, con quien ya ha tenido varios desencuentros. Al menos, así lo dejo claro el entrenador en la rueda de prensa posterior al partido:

“Todos conocen mis sentimientos sobre Boateng y cuáles son sus cualidades”, apuntó, dando a entender que quería la continuidad del central. “Aquí tengo que responder a las preguntas de manera profesional, pero no tengo que responder a todas si no quiero. Un poco de comedia también es parte del trabajo de un entrenador”, respondió de forma enigmática.

De esa manera, pareciera que la cuerda respecto a él y Salihamidzic sigue tensa tras estas últimas semanas. De hecho, respecto a su renovación, pasó del tema y remarcó de forma muy sobria: “Lo que me interesa es que hagamos un buen fútbol, todo lo demás no me concierne de momento”, precisó el ganador del ‘sextete’ la temporada pasada.

Con información tomada de Mundo Deportivo