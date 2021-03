Contundente decisión de Ancelotti contra James causa preocupación a Reinaldo Rueda

A pesar que Everton obtuvo la victoria frente Southampton no contaron con la asistencia de James Rodríguez aunque había sido convocado en la previa.

El astro colombiano había demostrado una vez más lo valioso que es en el campo de juego, tras haber logrado una gran actuación en el Derby de Merseyside, sorpresa para todos cuando luego de ser anunciado como figura en el encuentro ante Southampton, Ancelotti decidió borrarlo de la jugada.

Everton logró alcanzar la gloria por 1-0 y aun así los comentarios no tardaron en llegar al notar la ausencia de la estrella colombiana en la cancha, las reacciones de los seguidores crecieron en las últimas horas por la extraña manera en la que fue comunicado el mensaje.

Antes del inicio del juego, Carlo Ancelotti DT del Everton comunicó a los presentes las razones por la que James no participaría en el partido “tuvo ligeros dolores musculares y prefirió cuidarlo para el próximo encuentro”. Antes estas explicaciones algunos seguidores reputaron las razones de Ancelotti y lo tildaron de mentiroso.

Todo empezó luego que apareciera en la cuenta oficial de la institución británica utilizara la fotografía del astro estrella James Rodríguezpara patrocinar el enfrentamiento ante Soton, publicidad que dio a entender que la presencia de Rodríguez estaba marcada.

Everton ganó y James mediocampista del plantel no fue tomado en cuenta no siquiera al banco de suplentes y de manera extraña insólita alegan que el jugador no participará en el partido porque tiene dolores musculares, causando pánico al entrenador de la Selección de Colombia Reinaldo Rueda, quien aspira tener en la cancha al colombiano para las próximas fechas de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Mientras tanto, continúan las interrogantes por parte de muchos aficionados del fútbol ¿Qué sucedió entre James y Ancelotti ante el encuentro de Southampton?