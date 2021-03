"Cristiano plantó batalla a la jerarquía del United y la ganó" (+VIDEO)

El delantero portugués de la Juventus sufrió una especie de acoso por parte de sus compañeros en sus primeros años como futbolista profesional, específicamente cuando jugó en Manchester, bajo las órdenes de Alex Ferguson

Por: Diario Marca 15 de Marzo 2021 · 18:36 hs

A pesar de creer que conocemos todo sobre Cristiano Ronaldo, siguen saliendo historias sobre cómo era en los inicios de su carrera. El último en dar pinceladas sobre su etapa en el Manchester Uinted es un excompañero, el danés Mads Timm, quien pasó tres años con la estrella ahora de la Juventus.

Según Timm, que lo cuenta todo en su libro 'Red Devil', los pesos pesados del vestuario trataron de intimidar a la entonces joven leyenda portuguesa. Sostiene que se burlaban de su peinado y de su forma de jugar, pero Cristiano se mantuvo firme y se enfrentó a sus compañeros de equipo.

"Como yo, fue intimidado cuando llegó al club. Con su pelo, que pronto se cortó, y con su intento casi acrobático de impresionar a los entrenadores. Podía pararse y hacer entre 10 y 15 pasos antes de intentar regatear al oponente”, cuenta el danés en su libro.

Recuerda que en los entrenamientos se escuchaba. “'Pasa ahora, pasa, maldita sea', le gritaban constantemente Gary Neville y Ole Gunnar Solskjaer cuando teníamos partidos del equipo de reserva juntos. Lo especial de Cristiano Ronaldo fue que inmediatamente plantó batalla a la jerarquía. Y la ganó", explica Timm.

El danés habló más de la personalidad de Cristiano en aquella época. “Era bastante extraordinario como futbolista y como persona. Era completamente indiferente al resto de sus compañeros, lúcido y con una fe indomable en sí mismo. No daba lugar a los demás. Era yo, yo, yo. Cristiano Ronaldo. CR7".

Por último, también habló de sus cualidades: "No es el mejor jugador con el que he jugado, pero es la persona más concentrada que he conocido. Mentalmente me recordaba a mí mismo a los 12 años, y todavía lo hace. No creo que se vea a sí mismo desde fuera, y no creo que se vaya a sentar a reírse de sí mismo. Creo que por eso sobrevivió en el mundo del fútbol profesional".