Cuauhtémoc Blanco disconforme por como juega América

La leyenda del Club América sorprendió a muchos, duro con el equipo de Santiago Solari y ve factible la eliminación en la Liguilla a manos de Pumas.

Por: Mauro Palacios 24 de Noviembre 2021 · 10:58 hs

Cuauhtémoc Blanco habló del América y lo que espera de ellos en la Liguilla, aceptando que no vienen jugando como a él le gustaría y podría terminar en una virtual eliminación a manos de los Pumas.

“A mí no me gusta cómo juega el América, aunque les duela. La Liguilla es otro boleto. Pumas eliminó a Toluca, que para mí era mejor equipo, y dio la sorpresa, entonces no le vayan a meter un susto al América. No creo que pase, pero es viable. Me encantaría que jugaran más ofensivo, no sé qué les pase, pero al equipo no lo veo suelto”.

Pese a esto, Cuauhtémoc Blanco cree que el América puede ser campeón… al igual que Tigres, Rayados y León.“Yo veo campeón al América, a Monterey, a Tigres y León. Como todos en la Liguilla hay sorpresas. Todos daban favorito a Cruz Azul pero Monterrey tiene un buen equipo y es un candidato a ser campeón”.

Cuauhtémoc Blanco también habló sobre Sebastián Córdova, un jugador con talento de sobra pero no encuentra por el momento la regularidad y su fuerza mental. “Que le vaya bien al chavo, que saque la casta. Es buen jugador, que reflexione las cosas que ha hecho bien y que ha hecho mal. Yo creo que se le ha criticado mucho a Córdova pero esperemos más de él. Ojalá que se ponga las pilas en la liguilla y demuestre que es un gran jugador”.