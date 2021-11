Daniel Osvaldo, jugando a la Ouija se conectó con esta estrella fallecida

Un loco lindo, que dejó su huella en lugar donde participó. Guillermo lo hechó de Boca por fumar en el vestuario, tiene sus amoríos perdidos, actualmente en pareja con una de las hijas de Maradona...y hasta le contestaron del mas allá.

Por: Mauro Palacios 02 de Noviembre 2021 · 12:11 hs

Daniel Osvaldo reapareció en los medios durante las últimas horas esta vez en el rol de músico que adoptó definitivamente tras abandonar el fútbol. El ex goleador fue al programa argentino Los Mammones, acompañado por su pareja Gianinna Maradona y se emocionó al recordar su vínculo con Diego Armando.

El ex Boca Juniors, Inter de Milan, Roma, entre otros, revivió una experiencia “paranormal” que tuvo en la concentración del Xeneize durante su última etapa como deportista. Osvaldo, que le puso Morrison a uno de sus hijos en honor al emblemático vocalista de The Doors, relató que utilizó la tabla Ouija con el mediocampista Cristian Erbes y le respondió “supuestamente” Jim Morrison.

Para quienes no la conocen, la Ouija consiste en un tablero en cuestión tiene letras y números donde se puede establecer un teórico contacto con “entidades que no pertenecen al plano terrenal”.

“Jugamos con el Pichi Erbes y Nico Colazo. Ahora exactamente no me acuerdo, pero supuestamente pregunté quién era y era Jim loco. Voló una botella en un momento. Me pegué un cagazo que no podía dormir después, no quería dormir más en esa habitación. Y nos daban siempre la misma. Y el Pichi jugaba en la casa, ¿Cómo podés jugar en tu casa? En tu casa te queda todo ahí”.

El propio Erbez comentó en su momento. "Me acuerdo una vez que estábamos jugando a la Ouija y lo involucré a él porque concentraba conmigo. Él decía que nos estaba hablando Jim Morrison... No sabés lo que me reía cuando decía que hablaba con Jim Morrison. Decía que estaba por ahí. Teníamos cuatro aguas en un costadito y de repente se escucha un botellazo contra el piso. Me echaban la culpa que había sido yo y te juro que yo no había sido”.