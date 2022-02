Daniela Ospina despliega sus encantos ¿y se lo dedica a James Rodríguez?

La empresaria sacó a relucir toda su belleza y dejó al descubierto los frutos de su arduo entrenamiento diario.

Por: Redacción Pasión Fútbol 07 de Febrero 2022 · 20:04 hs

Daniela Ospina deleitó a sus millones de seguidores con una postal posando en ropa deportiva y al aire libre. La empresaria sacó a relucir toda su belleza y dejó al descubierto los frutos de su arduo entrenamiento diario.

Al mostrar su figura a través de sus redes sociales la modelo no cosechó miles de "Me gusta" y miles y miles de comentarios en redes. Su seguidores llegaron a especular que la ex pareja de Daniela, James Rodríguez, no ha podido evitar caer rendido nuevamente a sus pies con semejante belleza.

Foto: Instagram @daniela_ospina5

Lo cierto es que Daniela Ospina tiene una relación muy especial con James Rodríguez y que, a pesar de no estar juntos, siempre tiene buenos sentimientos para con él. La realidad es que comparten el amor por su hija y eso los mantendrá unidos por el resto de sus vidas.

James Rodríguez anda con nueva novia y se llama Erika Schneider, una brasileña que conquistó su corazón...y que ya está revolucionando los redes sociales con su belleza. Sus fotografías no hacen más que confirmar por qué el jugador no se pudo resistir a sus encantos.