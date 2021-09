Daniella Chávez descargó su ira contra Neymar y el árbitro de Chile - Brasil: "Eres un cagón"

Daniella Chávez no soportó el pésimo arbitraje en el partido de su selección contra Brasil y descargó su ira contra el árbtro, el VAR y no se salvó ni Neymar. ¡Les dijo de todo!

La modelo e influencer Daniella Chávez no es solamente la chilena con más seguidores en Instagram sino que además es la que más opina de fútbol. Y en general lo hace con bastante propiedad ya que sabe mucho del tema y es además propietaria de un club de Chile, el Club Deportivo Rancagua, de la tercera división de ese país.

También es partidaria fanática de O´Higgins de Chile y de América en México, por lo que no hay dudas que el fútbol es una de sus grandes pasiones.

Con más de 14.5 millones de seguidores en Instagram y con más de 1.6 millones en Twitter, Daniella Chávez es sin dudas la más grande influencer de su país y una de las más importantes de América.

Es por eso que sus dichos y posteos no pasan para nada desapercibidos, y en particular cuando juega "La Roja", sigue minuto a minuto las incidencias del partido desde su cuenta ofcial de Twitter.

Para el partido de ayer frente a la poderosa Selección de Brasi, Daniella Chávez se tenía mucha fe. Tanto que había prometido una sesión especial sin cesura para sus seguidores en la red privada OF si Chile gababa.

Luego de un primer tiempo en el cual la selección de su país dominó y mereció irse con ventaja, llegó en la segunda parte el tanto de Brasil lo cual la hizo enojar mucho.

Pero su ira fue mucho más allá cuando cerca del final del patido, Casemiro se llevó puesto a Arturo Vidal dentro del área lo cual hubiera significado un penal para la escuadra local, si no fuera porque el árbitro Diego Haro dejó pasar la situación. Para colmo el VAR no informó por lo que la jugada que debió haber sido penal para Chile no fue sancionada.

En ese momento Daniella Chávez descargó una catarata de insultos contra todos y no se salvó ni Neymar.

"Eres un cagón@neymarjr Ronaldinho siempre será tu Padre inalcanzable para ti!", descargo Daniella Chávez en su cuenta oficial de Twitter.

El árbitro Diego Haro fue otro de los blancos de sus ataques, a quien trató de "ladrón y vendido"

También fue durísima contra el VAR: "El VAR en Sudamérica se convirtió en otro negocio para los árbitros! Pésimamente mal utilizado y perjudica más que ayuda! El VAR de hoy es el Grondona de antes!"

En su reflexión final sobre el patido, Daniella Chávez escribió algo que para muchos es realmente así: "Chile mereció ganar! Otra vez nos roban! Deberían arbitrar jueces Europeos, hay mucho interés de parte de los árbitros sudamericanos en ayudar a su país, son 4 cupos y medio y los árbitros son el jugador 12 de su selección! Basta de árbitro vendidos en Sudamérica!".

