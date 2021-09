Daniella Chávez ve a Chile fuera del Mundial, explota de ira contra Rueda y Arturo Vidal y da su candidato para la Roja

¡Prácticamente eliminados del mundial de Qatar sólo un milagro nos salva!, comentó Daniella Chávez en las redes y no se salvó nadie de sus críticas.

Por: Redacción Pasión Fútbol 10 de Septiembre 2021 · 12:19 hs

Chile volvió a perder por las eliminatorias y la situacíón de La Roja es muy complicada con miras a la clasificación para el Mundial de Qatar.

Es que Colombia venció a Chile liquidándolo en un minuto, el que transcurrió entre el 19 y el 20 del primer tiempo, con sendas conquistas de Miguel Borja, anticipando el triunfo final por 3 a 1 con el que alcanzó en el cuarto peldaño de las Eliminatorias Sudamericanas a Ecuador, que simultáneamente cayó como visitante de Uruguay por 1-0.

De seguir así, una vez más la selección chilena quedará afuera de la máxima competencia universal, como ya sucediera en el Mundial de Rusia de 2018.

Y una de las fanáticas más conocidas en las redes de La Roja, la influencer y modelo Daniella Chávez, explotó en las redes y dejó en claro su opinión con respecto a la selección y a quién debería ser para ella el nuevo director técnico.

Daniella Chávez es sin dudas la modelo que más sabe y opina de fútbol y son constantes sus comentarios sobre el seleccionado de su país y sobre su equipo, el O´Higgins.

Y ayer no fue menos, ya que luego de pedir que si no se lograba al menos un punto "se fueran todos", explotó de ira contra la dirigencia, el técnico, el equipo, sus jugadores y hasta con el entrenador de Colombia, y ex entrenador de Chile, Reinaldo Rueda.

"Si hoy pierde Chile deben renunciar todos los de la @ANFPChile Hoy se necesita 1 punto o quedamos fuera! Esta administración es de las peores que hemos tenido! Y ese Cagigao que jamás debió llegar a Chile!", arrancó diciendo de manera amenazante Daniella Chávez, previo al encuentro.

Y ya durante el partido se despachó contra quienes la critican por sus comentarios porque son realizados por una mujer: "Una pena que cuando una mujer habla y opina de Fútbol, el mínimo insulto que recibe es : cállate weona! Estos mismos hombrecitos me imagino cómo tratan a su mujer en casa!·.

Y luego de algunos comentarios durante el juego, se despachó con una frase contundente al terminar el partido entre Colombia y Chile: "Prácticamente eliminados del mundial de Qatar sólo un milagro nos salva!", comentó para luego agregar, "Una pena ver a Chile fuera del mundial otra vez, pero así es el fútbol!".

El Rey Arturo Vidal fue otro de los que cayó en sus crítics: "Vidal el jugador que dijo que estuviésemos tranquilos que clasificaríamos, está buscando la expulsión! ya no estará el próximo partido y quiere que lo expulsen!".

Y para continuar la ronda de "palos", Daniella se enojó con el ahora entrenador de Colombia, que tuvo su pasaje por Chile antes de que lo dirigiera Martín Lasarte: "Hoy quedamos fuera del Mundial, Gracias a la @ANFPChile por traer a Rueda que no aportó nada y por traer a Lasarte que salió peor! Si hoy no se saca 1 punto estamos fuera!!", a lo que agregó, "Rueda solo vino a buscar dinero a Chile no aportó en nada!".

Y mucho peor le fue al actual entrendor, el uruguayo Martín Lasarte: "Lasarte sin ideas! De los peores técnicos en resultados que ha tenido Chile , no puede entrar tan mal parado a la cancha, si vamos a ratonear se ratonea y se defiende, pero a medias no! se defiende buscando la desesperación del rival! Parece amateur Chile!".

Cuando todos estos comentarios parecían producto de la ira al ver el partido, esta mañana volvió a publicar sus opiniones, y siguió pegando duro, especialmente al plantel de jugadores.

"Si Chile jugara como jugó los primeros 30 minutos del segundo tiempo ayer, no tendríamos problemas de puntos! Pero eso se dio por la vergüenza deportiva, pero fondo y forma futbolística que venga de la banca no hay!.

Desde que se fue Sampaoli La selección de Chile no dependió de un DT. Pizzi no hizo nada y esa copa la dirigieron los jugadores( para el que sabe) Rueda jamás impuso nada y menos Lasarte! Los jugadores siempre fueron más gravitantes en decisiones que los DT.

No hay problemas de Edad, todos los llamados viejos juegan en equipos A del mundo! Hay jugadores jóvenes que deben hacer el gasto y no se atreven! No hay una mano técnica que los ordene y de la responsabilidad que deben tener, y sigue cayendo todo el peso en los de siempre!".

Por último dejó en claro quién, según ella, debe ser el entrenador de Chile: "El Próximo DT de Chile debe ser Chileno! Basta de extranjeros que va a preferir a su país! Rueda vino a matar la selección de Chile".

El elegido no es otro que el Ingeniero Manuel Pellegrini, quien tiene una diatada trayectoria internacional, y sin dudas no debe ser el preferido solamente de Daniella Chávez sino de una gran cantidad de chilenos.