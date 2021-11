De ser jugador de América a posible narcotraficante

Permanece recluido en una cárcel de Nueva York y a la espera de un juicio, llegó a marcar a Carlos Hermosillo en un entrenamiento de las Águilas.

Por: Mauro Palacios 10 de Noviembre 2021 · 14:47 hs

Transcurría la temporada 1983-84 y Carlos Reinoso manda llamar a un grupo de jugadores de las fuerzas básicas del América para un entrenamiento con el primer equipo. En esa temporada, debutó como profesional Carlos Hermosillo, delantero que en esa práctica fue marcado por un joven defensa central de 17 años que llegó a la escuela de las Águilas con la ilusión de convertirse en futbolista del equipo azulcrema, del que hasta hoy es aficionado.

Su nombre, Genaro García Luna, el mismo que 22 años después se convirtió en Secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón, y que actualmente se encuentra detenido en una cárcel de Nueva York, acusado de recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y conspiración para el libre paso de cargamentos de droga hacia Estados Unidos.

“Genaro García Luna jugó en las Fuerzas Básicas del América, y luego cuando salió de las categorías, lo pasaron a la tercera división”, recordó Ángel la ‘Coca’ González, visor y descubridor de futbolistas como Cuauhtémoc Blanco y el Chucky Lozano.

“Le gustaba mucho el futbol y era americanista. Yo lo conocí cuando tenía como 17 años. Lo conocí grande cuando llegó a la última categoría de Fuerzas Básicas del América”, agrega González.

García Luna, es señalado de otorgar seguridad para el paso de seis cargamentos con más de 50 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre 2002 y 2007.

La ilusión de García Luna por convertirse en jugador profesional terminó cuando su papá lo obligó a salirse de la Escuela del América para dedicarse al 100 por ciento a estudiar. El ex funcionario estaba por ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de donde se graduó de la carrera de Ingeniería Mecánica en 1993.

Su entrenador en la filial del América, entre 1984 y 1985 la Coca dirigió a García Luna en el Real Gijón de la Liga Española de Futbol Amateur, competencia reconocida por la Federación Mexicana de Futbol, fundada en 1954 por jugadores españoles que llegaron a México huyendo de la dictadura de Francisco Franco. “Era un defensa central fuerte, potente, no era muy alto pero cabeceaba bien. Era de carácter fuerte. Técnicamente no era excelente, pero no era malo. Llegó a subir cuando Carlos Reinoso dirigía al América. Subieron a jugadores para que el equipo grande se moviera y él estaba ahí. Le tocó marcar a Hermosillo y se agarraba bien, tenía buena potencia y brincaba bien”.

La acusación hecha por la lo señaló por protección y conspiración en el tráfico de más de 50 toneladas de cocaína del Cártel de Sinaloa en seis cargamentos. “Acordaba no interferir con los cargamentos de droga del Cártel de Sinaloa en México, que consistían en cantidades de múltiples toneladas de narcóticos, y la gran mayoría tenían como destino Estados Unidos. Brindaba acceso a información confidencial de las fuerzas del orden público sobre las operaciones contra el Cártel de Sinaloa”, señala el documento.