¡Descargando la rabia! Luis Enrique humilló a la prensa española

El técnico de la selección de España aseguró que sabe “sé más de fútbol que la mayoría"

Por: Gerardo Romero 06 de Octubre 2021 · 19:54 hs

El técnico de la selección nacional de España, Luis Enrique, ofreció este martes una rueda de prensa en la que habló sobre la semifinal que enfrentarán ante Italia, resaltando que no le preocupan las críticas que recibe por parte de la prensa debido a que no lee ningún periódico.

El entrenador resaltó que él “sabe más de fútbol que la mayoría”, por lo que no pierde su tiempo leyendo reseñas de periodistas deportivos.

"No os leo porque nadie sabe más que yo y nadie tiene más información que yo, así que no me interesa", dijo Luis Enrique a los periodistas presentes en la sala de prensa de San Siro.

Asimismo, el estratega resaltó que España saldrá con un gran poder ofensivo contra la “azurri” y que la ausencia de un “9” no afectará en el desempeño de crear ocasiones de gol para la Roja.

Para concluir, resaltó que la selección italiana ha venido trabajando de gran manera tras no poder clasificar en el Mundial de Rusia de 2018, hecho que se pudo demostrar al conquistar la Eurocopa 2021, por lo que la considera como una de las mejores selecciones del mundo actualmente.

"No me gusta aquello de temer o preocuparse... Nosotros como entrenadores no tememos nada, pero necesitamos pelear contra Italia cuando ellos tienen la pelota, porque juegan muy bien. Nuestra idea es jugar todo el partido de la misma manera", expresó sobre el partido ante Italia.