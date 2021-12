Descubrí por qué Diego Cocca ilusiona a los aficionados de Atlas

Con los millones de aficionados de Atlas, soñando con el título que se les niega hace 70 años, su entrenador genera muchísima ilusión con estas palabras.

Por: Mauro Palacios 03 de Diciembre 2021 · 10:21 hs

Atlas se convirtió en el equipo sorpresa del Apertura 2021, no solo clasificando como escolta de América en el torneo, también porque después de vencer a Pumas 0-1 en el Olímpico en la Ida de las Semifinales.

"Estamos cambiando la historia, para la historia tenemos que tener los pies en la tierra. La primera defensa son los delanteros, tenemos que tener mejor efectividad. Los centrales se entregan al frente. Para mí los equipos se hacen de atrás hacia adelante. Este equipo no renuncia a atacar, es un equipo joven, no tiene experiencia en Liguillas".

"En el equipo las cosas están claras, somos un equipo duro, somos un equipo que pelea al 100 por ciento. Vamos a seguir en el mismo camino, no se guarda nada, todos tiramos para el mismo lado, no es fácil ganarle a Pumas. No es fácil dejar a grandes equipos afuera".

“Tranquilidad no tengo, tenemos que dar el paso más importante. El equipo de Pumas ha demostrado que sabe revertir situaciones, saber imponer condiciones, es lo único que tenemos que pensar. Si seguimos en este camino”.