¡Destrozan a James Rodríguez! La feroz crítica que le hacen

Por: Jessica Molero 14 de Abril 2021 · 22:35 hs

James Rodríguezha perdido la forma, y en los últimos encuentros con el Evertonha mostrado su versión más irregular. Ha dejado los destellos que se le presuponen a un crack de su talento y su magia, siendo capaz de marcar la diferencia con goles y asistencias increíbles, pero también ha habido largos tramos en los que ha pasado de puntillas. A eso, hay que sumarle las lesiones que le han acompañado, y que desde hace tiempo tienen en vilo a Carlo Ancelotti.

La sobrecarga de minutos en sus piernas es más que evidente, y ha sido la responsable de que el internacional colombiano haya tenido que parar durante un tiempo.

Aún y así, es justo colocarle como una de las mejores operaciones que se han hecho en la Premier League en esta campaña, pues no hay que olvidar que llegó gratis. Porque, de manera incomprensible, Florentino Pérez le dio la carta de libertad, harto de las presiones de Jorge Mendes, su agente.

En Goodison Park, el ex del Real Madrid, el Oporto, el AS Mónaco o el Bayern de Múnich comenzó asombrando y maravillando, pero se ha acabado desinflando. Era de esperar, pues parecía casi imposible que pudiera mantener ese nivel, aunque al menos esperaban que no lo hiciera de manera tan abrupta. Pero desde la prensa británica no solo le critican por eso, que también, si no por otra cosa que, a buen seguro, mucho ni siquiera sabían.

Y es que creen que James está demasiado centrado en su faceta como ‘streamer’, y jugando a videojuegos, lo que no es sano para su salud mental. Además, no respeta los horarios de descanso, pues se pasa durante largas horas enfrente de la pantalla. El cafetero ha seguido a otros futbolistas de talla mundial como Sergio ‘el Kun’Agüero, el pionero en esto, Thibaut Courtois o Neymar Junior, que también están frecuentemente haciendo directos y retransmitiendo sus partidas.

Una cosa que no parece hacerle gracia a todos. Por eso, han aprovechado el mínimo bache del mediapunta de 29 años para echárselo en cara, y asegurar que tiene la cabeza en otro sitio.

