Diego Cocca tiene a su candidato y no es Atlas

Los Zorros de Atlas hicieron una gran campaña y finalizaron por debajo del superlíder América en la tabla general y ahora mostrará su cara nuevamente en la Liguilla.

Por: Mauro Palacios 23 de Noviembre 2021 · 10:00 hs

La realidad muestra que Atlas hizo una gran primera parte del Apertura 2021, finalizando en el segundo lugar de la clasificación, solo por debajo del América, su director técnico, Diego Cocca consideró que Monterrey es el favorito en esta serie de Cuartos de Final por el plantel que tiene y los títulos que ha levantado en los últimos años.

“Lo del favoritismo es un tema de la gente. Si vamos a los números, Monterrey es un equipo que viene logrando campeonatos, salió campeón este semestre (Concachampions) y está clarísimo que Monterrey tiene un equipo competitivo y es favorito en esta serie. Pero no nos interesa, nos interesa lo nuestro, tenemos respeto por el rival, pero nuestro objetivo es seguir creciendo”.

“Nos pusimos un par de objetivos, el primero es un tema de la posesión, hay momentos que hay que tener la pelota y trabajamos mucho en eso, creo que hemos mejorado. Generar contragolpes ese es el otro tema que trabajamos”.

“Manejamos bien las semanas, nos pusimos objetivos en cuanto al juego, la dinámica, algunos jugadores que sacamos que venían con lesión. Lógicamente uno está ansioso y queríamos saber el rival para jugar, ya sabemos, ya estamos preparados y hoy trabajamos en lo que va a ser el rival”.

“Creo que no nos cambia el planteamiento, tenemos que ser inteligentes, saber que Monterrey nos tiene que ganar, eso no quiere decir que tenemos que ser pasivos y esperar que Monterrey no juegue bien. No nosotros tenemos una identidad la cual vamos a respetar”.