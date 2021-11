Dura denuncia del entrenador de Toluca

Hernán Cristante salió caliente del Estadio Cuauhtémoc luego de que los Diablos Rojos cayeran ante Puebla, quedando sin chances de Liguilla directa.

Por: Mauro Palacios 06 de Noviembre 2021 · 11:10 hs

Hernán Cristante, técnico de Toluca, señaló que su equipo pareciera ser víctima de la Liga MX luego de que esta noche cayó ante Puebla y con eso dejó ir uno de los cuatro boletos a Liguilla directa para disputar el Repechaje.

“No estoy muy contento y no tengo ganas de hablar. No por el equipo, ni por el rendimiento, se puede ganar, perder o empatar, no nos puede pasar a nosotros lo que nos está pasando. Parece que Toluca es una víctima toda esta estructura de Liga MX”, dijo al finalizar el cotejo.

Con ocho partidos sin ganar y salir de los primeros cuatro lugares en este fin de semana tras estar en todo el torneo en dicha zona, Cristante comentó que se dieron más facilidades al conjunto camotero para vencer, mientras ellos remaron contra corriente, situación que sabe enfrentar y se prepara para seguir haciéndolo en esta fase final de la campaña.

"Mi molestia es que no podemos ganar, a Toluca no le regalan absolutamente nada. Tenemos que tener un equipo mucho más competitivo para ganar en todas las circunstancias, esto ya lo viví como jugador y técnico. Dejo la sangre en la cancha para poder ganarle a todas las vicisitudes, soy un tipo que no baja los brazos y no tiene miedo. Esta es nuestra realidad hoy, sin duda en el Repechaje nos vamos a encontrar con varias problemáticas que tendremos que poder superar”.