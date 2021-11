¡ESCALOFRIANTE! Así fue el momento en que balearon a un director técnico en pleno partido

ATENCIÓN: El video contiene imágenes que pueden afectar la sensibilidad

Por: Redacción Pasión Fútbol 02 de Noviembre 2021 · 11:07 hs

En el encuentro entre Huracán Las Heras de Mendoza y Ferro de General Pico, por el torneo Federal A, el entrenador del equipo pampeano recibió un disparo en la axila como consecuencia de una pelea entre barras. Los dirigentes de ambas entidades repudiaron el hecho y exigen una investigación.

El presidente de Huracán Las Heras, Rafael Giardini, aseguró este lunes que no tiene "ganas de seguir" al frente de la institución tras el episodio de violencia que este domingo afectó al entrenador del equipo pampeano Ferro de General Pico, Mauricio Romero, quien fue herido cuando se desató una balacera entre miembros de la barra del club mendocino.



"No tengo ganas de seguir. En lo absoluto. No hay fuerzas", sentenció el máximo dirigente del "Globo" mendocino.



"Contra esto no podés luchar. Después de un año difícil, como lo fue por la pandemia, tenemos al club medianamente ordenado. No es que tenemos problemas internos permanentemente", continuó.



"Vivir lo que vivimos ayer, creo que no tiene ninguna explicación. Todo lo que podamos agregar está fuera de contexto. Lo que digamos no alcanzará para reparar el daño que se le ha hecho a Huracán porque es una cosa que supera lo normal", señaló hoy el dirigente en diversos medios de Mendoza.



En tanto, Darío Merino, presidente de Ferro de General Pico reclamó “el mayor castigo” para Huracán de Las Heras.



En diálogo con Télam Radio, el dirigente dijo que “sabíamos que íbamos a una cancha en la que podía haber problemas, ese club tiene una interna con la barra, pero jamás nos imaginamos algo así. Fue tremendo, veía a familias con chicos que se resguardaban de los balazos. Los disparos venían desde afuera y escuchábamos los casquillos que rebotaban contra todos lados”, describió.



“Afortunadamente, Mauricio (Romero) y el resto del cuerpo técnico, así como los jugadores, ya están en General Pico descansando con sus familias”, precisó Merino, quien expresó que recibió el llamado del presidente del Consejo Federal de la AFA, Pablo Toviggino, y que espera que en los próximos días se tome una decisión sobre el partido suspendido.



También habló este lunes el director técnico de Huracán Las Heras de Mendoza, Darío Alaniz, quien definió como "una locura" lo ocurrido el domingo con su colega, Mauricio Romero.



"Fue una locura lo que pasó, escuchamos unas detonaciones, yo estaba cerca del DT de Ferro (Romero), el partido transcurría por los carriles normales, ingresó una persona al campo de juego, ahí se paró el partido y enseguida empezaron los tiros", expresó Alaniz.



"Cuando pasan estas cosas te preguntás qué hacemos acá, pero es nuestro trabajo, para lo que nos preparamos y lo que nos gusta", dijo esta mañana el entrenador del "Globo" mendocino en diálogo con C5N.



"La situación nos excedió, durante el partido todo fue normal y no pasó nada raro o que hiciera pensar en una cosa así. Íbamos ganando el partido, era todo normal y tranquilo, no se puede entender", intentó explicar el DT del conjunto de Las Heras. "Hoy tenemos día libre, terminó el torneo, teníamos unos días de vacaciones, veremos cómo sigue todo esto", concluyó Alaniz.



Agustín Díaz, futbolista de Ferro de General Pico, por su parte, catalogó a lo ocurrido como un "atentado" y reconoció que tuvieron que "escapar de las balas" que ingresaron en el campo de juego.



"Parecía un atentado y tuvimos que escapar de las balas en el medio de un partido que hasta ese momento era tranquilo y normal", declaró Díaz en diálogo con ESPN.

"Nosotros no entendemos ni sabemos por qué las balas fueron hacia donde estábamos nosotros. Algunos lo necesitarán menos que otros, pero siento que es necesario la ayuda de un psicólogo", cerró Díaz.



Roberto Munives, jefe de la Policía, habló sobre los hechos de violencia de ayer y al respecto comentó que los disparos se hicieron "afuera del estadio" y no en la zona de las tribunas, en sentido contrario a lo que dijeron los futbolistas y entrenadores que corrieron para escapar de la balacera.



"Todos los videos y los testimonios aducen que los tiros fueron afuera del estadio, el impacto al DT de Ferro podría haber venido desde el exterior", comentó.



"En un primer momento hubo 8 aprehendidos, después se sumó uno más, se trabaja en qué grado de participación tuvieron. Con el último detenido hay indicios de una posible imputación", continuó en diálogo con Radio Mitre de Mendoza.



"Se hicieron pericias y no hay indicios que hubo tenencia de armas dentro del estadio. No hubo simpatizantes de Ferro, todos hacen referencia que el partido se venía desarrollando con normalidad", cerró Munives.



Mauricio Romero, reconocido exzaguero central que jugara en Lanús, Colón y varios clubes del fútbol mexicano, fue herido el domingo durante el transcurso del partido que su equipo, Ferro de General Pico, jugaba en Mendoza frente a Huracán Las Heras, cuando se desató una balacera entre miembros de la barra local y un disparo lo lastimó en la axila izquierda.



Por estos incidentes se decidió la suspensión del partido que el equipo mendocino ganaba por 3 a 1, a los 33 minutos del segundo tiempo, por la trigésima y última fecha de la Zona A del Torneo Federal A, que otorga dos ascensos a la Primera Nacional.