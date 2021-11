Edison Cavani dejará el fútbol y ya tiene su nuevo rumbo

El delantero uruguayo acaba de dar su primer paso a lo que será, seguramente su futuro inmediato cuando cuelgue los botines. Seguirá utilizando la cabeza para seguir siendo original y definir con la palabra.

Por: Mauro Palacios 10 de Noviembre 2021 · 10:48 hs

De las canchas a la literatura, Edinson Cavani acaba de dar sus primeros pasos en el mundo de la escritura luego de que este día se reveló su participación en uno de los libros de la colección ‘Nómbrame’ del proyecto ‘Le Reve. Viaje a la imaginación’ que es impulsado por la editora uruguaya Joseline Bugardt.

Cavani participó con uno de los cuentos de la colección que fue presentada oficialmente en en la Sala Magnolio de Montevideo, con la participación del jugador del Manchester United. Se trata de siete libros que abordan el motivo y el origen de siete nombres, incluido el de Edinson.

“La idea del proyecto es que el niño y la niña que lea el cuento se pueda sentir identificado y a raíz de eso pueda preguntarle a su familia por qué se llama así y quién eligió su nombre. Yo estoy convencida de que eso es muy importante sobre todo para la construcción de nuestra identidad, de la personalidad y para identificar quiénes somos”, expresó Bugardt, también pareja del futbolista.

Cavani, quien ya no fue contemplado para estar con Uruguay con la Selección en Eliminatoria, fue uno de los autores. “Es una linda etapa, un lindo camino que se empieza a recorrer de la mano de Joseline, acompañándola en un proyecto muy lindo que me motivó mucho para seguirla, descubriendo cosas nuevas e inspirándome, algo que a veces me toca hacer dentro de la cancha, y ahora también me toca afuera y con un lápiz en la mano o anotando alguna simple frase en el teléfono”.

“Creo que eso también me sensibiliza un poco, en ese momento realmente nos ponemos en el lugar de otros y aprendemos a medir las palabras para el momento de enfrentar una situación o un discurso para poder hacerlo de la mejor manera y con las palabras que no hieran ni lastimen, sino que lleguen de una forma genuina, no simple”.

La luz de mi nombre es el título del ejemplar que escribió Cavani, donde cuenta por qué sus padres lo llamaron Edinson, que fue por el nombre del inventor Thomas Alva Edison. “Busco también una forma de expresar que guste, que sea simple de entender, fácil de llegar a la cabeza del niño y a partir de ahí que pueda llegar al corazón de él de acuerdo a lo que pueda ir descubriendo. Estoy feliz de formar parte de este proyecto”.

“No soy escritor, simplemente hay momentos donde uno se inspira un poco y viaja un poco en los recuerdos y en la imaginación buscando también que el cuento tenga su lado curioso para quien lo lee, y me animé a apoyar a Joseline. El cuento que escribí trata un poco de lo que fue mi vida, de cuando era niño”, comentó el futbolista en el programa ‘13a0’ en la radio uruguaya.