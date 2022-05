Edurne fue pillada a los arrumacos con otro hombre que no es el suyo

La artista madrileña revolucionó las redes sociales al fotografiarse junto a otro hombre que no es David de Gea.

Por: Redacción Pasión Fútbol 30 de mayo 2022 · 07:50 hs

La artista Edurne García atraviesa su mejor momento profesional. La intérprete lanzó su disco "Catarsis" en su versión deluxe que salió a la venta el 14 de enero y ya se convirtió en un éxito rotundo.

La intéprete incluyó en esta nueva producción canciones inéditas entre las que se destacan dos: una dedicadas a su pareja, el jugador del Manchester United y otra a su pequeña Yanay, que nació hace poco más de un año atrás y cambió rotundamente la vida de Edurne y David de Gea.

Edurne se encuentra cosechando los frutos de un álbum que en poco tiempo se convirtió en un éxito rotundo y esto incluye que la mujer asista como invitada a varios eventos, programas de televisión y hasta programe tours por España que la alejan de su familia por un tiempo.

Invevitablemente en este contexto de éxito profesional Edurne subió una foto en la que se la ve my cerca de otro hombre que no es David de Gea y los rumores de crisis no tardaron en llegar.

Foto: Instagram @edurnity

Es que tanto ella como el jugador del Manchester United están atravesando su mejor momento profesional y eso muchas veces trae problemas maritales. Sin embargo en otro posteo la pareja mediática dejó en claro que no es el caso de ellos.