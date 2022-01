Edurne fue pillada de after con alguien que no es David de Gea

La compositora española fue vista con alguien que no es el jugador del Manchester United.

En líneas generales Edurne es una figura pública apta para todo público. Sus canciones, su familia, sus presentaciones en televisión. De eso están compuestas las redes sociales de la mujer del portero del Manchester United.

Sin embargo, a pocos meses de haberse convertido en madre, lejos parece estar de Yanay. La artista intenta seguir con su carrera musical sin tener que elegir entre su rol de madre y su trabajo como intéprete.

En este contexto se encuentra de gira por España presentando su nuevo versión del disco Catarsis (Deluxe) y parece haberse olvidad que incluyó en aquella producción canciones para su esposo David de Gea y su hija Yanay.

Pues sus seguidores han manifestado que extrañan ver contenido de su familia en redes sociales y además ella se mostró "de after en un ascensor" y se puede ver que está con alguien que no es el jugador del Manchester.

Lo cierto es que lejos está de ser un after de verdad. Edurne no asistió a ninguna fiesta (o al menos no lo hizo público). Se trató de una especie de broma por la música electrónica que sonaba bastante fuerte en el ascensor para que los visitantes tengan una estadía amena en el lugar mientras suben o bajan algunos pisos.