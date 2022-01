Edurne sacó a relucir toda su belleza en "El Hormiguero"

La cantante y compositora, pareja de David de Gea, portero del Manchester United ha presentado en el ciclo su nuevo disco "Catarsis" (Deluxe).

Edurne atraviesa su mejor momento personal y profesional y David de Gea cae rendido ante los logros de la compositora y artista. La artista asistió a "El Hormiguero" donde presentó su nuevo disco "Catarsis" (Deluxe).

Como no podía ser de otra manera no solo cautivó a los espectadores con su personalidad y su forma de ser sino también con su belleza. Edurne compartió varios momentos de la entrevista en redes sociales y redactó: "Qué bien me lo paso siempre que voy al hormiguero!! Gracias a todos los que nos acompañasteis ayer!!".

La artista aprovechó la oportunidad para hablar de su hija Yanay, que llegó a su vida hace 11 meses y también para hablar del jugador de fútbol. Ambos tienen una canción dedicada en Catarsis, algo muy personal para Edurne.

Desde la llegada de Yanay la vida de ambos cambio, ahora todo es diferente pero para mejor. Edurne ha confesado que no sabe cómo ha podido estar son ella y asegura que es su fuente de inspiración.

Por último antes de despedirse Edurne sorprendió a todos con una increíble revelación: su pasión por Los Funkos. En este contexto Pablo Motos decidió regalarle uno muy especial, su propio Funko.

Edurne se lució en la entrevista en "El Hormiguero" y realmente se notó que la pasó súper bien.