Edwin Cardona protagonista de un nuevo escándalo

Varios jugadores tienen los días contados en Boca Juniors luego de un nuevo escándalo, y entre ellos se encuentra uno que tiene siempre todos los boletos comprados, Edwin Cardona no continuaría en la próxima temporada.

Por: Mauro Palacios 02 de Diciembre 2021 · 13:56 hs

Luego de la “intoxicación” y el escándalo protagonizado por Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano, el Consejo de Fútbol de Boca Juniors quiere dejar atrás los actos de indisciplina y ya piensa en el armado de un plantel competitivo y comprometido para hacerle frente a la próxima temporada. Una vez que finalice el año, varios futbolistas dejarán de vestir esa camiseta.

Los dos colombianos y el peruano parecen tener los días contados en La Ribera. Finalmente, el 30 de noviembre pasó y el Xeneize no adquirió el pase de Edwin Cardona. Esa era la fecha límite que tenía para poder hacer uso de la opción de compra por su ficha, que le pertenece al Xolos de Tijuana.

La decisión de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme es de no ejecutar la cláusula, tuvo un motivo principal y no fue solo futbolístico sino también económico. La dirigencia no estaba a dispuesta a desembolsar los cinco millones de dólares por el mediocampista, que en estos meses sufrió varias lesiones y disputó solo 27 de los 56 partidos de Boca Juniors en este 2021.

El otro colombiano, Sebastián Villa, ocupó el centro de la escena por su marcha tempestuosa a Colombia a finales de julio y sus cortocircuitos con Román y la directiva que no aceptó una oferta de Brujas de Bélgica. Su ciclo en Boca también estar cada vez más cerca del final, el extremo, que tiene contrato hasta diciembre de 2024 y una cláusula de rescisión de 40 millones de dólares.

El defensor peruano Zambrano, por su parte, también aparecería en la lista de transferibles una vez que finalice el calendario. Más allá de que suele ser la primera opción de recambio en la zaga central, el jugador de 32 años podría pasar a préstamo a otro club.

El otro es Cristian Pavón, el Consejo de Fútbol no creen que acepte la oferta para quedarse después de junio de 2022 y, de esta manera, si aparece una propuesta concreta no dudarán en venderlo.