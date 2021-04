Edwin Cardona se vuelve a quedar afuera de Boca y le demuestra su enojo a Miguel Ángel Russo

El colombiano Edwin Cardona vuelve a estar afuera de los planteos de Miguel Ángel Russo para la próxima fecha y ya dejó en claro su enojo.

La lesión de Edwin Cardona hace un mes lo tuvo entrenando diferenciado por 3 semanas. Su desgarro necesitaba una recuperación que el colombiano ya cumplió y se volvió a sumar a los entrenamiento bajo la dirección de Miguel Ángel Russo con la intención de volver a la titularidad.

El problema es que el entrenador no tiene pensado en volver a ponerle en el equipo titular en la próxima fecha. Boca enfrentará el domingo a Unión por la fecha N°9 del torneo y al parecer el titular en su lugar será Mauro Zarate, algo que habría enojado mucho a Edwin que ya se perdió el encuentro del fin de semana pasado

Los resultados están de su lado. Desde que Cardona no juega, el nivel del conjunto Xeneize bajó mucho. Los resultados fueron dos empates, una derrota y un triunfo. Y en el último partido que él pudo estar golearon por 7 a 1 a Velez. Pero esto parece no importarle al entrenador argentino que cambiará el esquema de juego y su posición ya no tendría lugar.

Desde el cuerpo médico del club porteño se confirmó que el cafetero ya está disponible para volver a jugar pero que la idea es llevarlo lo más lento posible para evitar que se vuelva a resentir de la lesión. Su regreso podría recién ocurrir en el comienzo de la Copa Libertadores que jugará Boca.