El Kun Agüero se refugia en el asado y en Argentina tras su retiro

Tras anunciar su retiro del fútbol profesional el ex jugador del Barcelona viajó a su tierra natal para disfrutar junto a sus amigos y pasar la Navidad en familia.

Por: Redacción Pasión Fútbol 19 de Diciembre 2021 · 14:10 hs

Tras anunciar su retiro del fútbol profesional Sergio "Kun" Agüero viajó junto a su mujer, Sofía Calzetti a Argentina donde pasará las fiestas decembrinas. El ex delantero de 33 años se refugia en su familia y en sus amigos para atravesar este momento tan difícil en su vida.

En las redes sociales ya se lo ve relajado, disfrutando de un asado bien argento y pasando tiempo con su hijo Benjamín Agüero que también le brindó apoyo a su papá en redes sociales.

Foto: Instagram @kunaguero

El Kun fue interceptado por varios periodistas argentinos en su llegada a Ezeiza allí se tomó un tiempo para decir algunas palabras. "Vengo de vacaciones, a pasar la Navidad. Voy a disfrutar de estar con mi familia", contestó al canal Todo Noticias.

Foto: Instagram @kunaguero

Aún así no dio pistas ni dijo nada sobre su futuro fuera de las canchas. "Me siento bien, tranquilo. No tengo nada pensado, después veré qué hacer", completó en el Aeropuerto.

Foto: Instagram @kunaguero

En relación su posible incorporación al seleccionado y su viaje a Qatar 2022 Agüero afirmó que "sería lindo" viajar con el plantel cumpliendo alguna función, aunque más allá de ello aseguró que "siempre" estará pendiente de sus ex compañeros con quienes tienen un cariño gigante.