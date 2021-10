El Mago de la Roja afirma que "Sampaoli" lo decepcionó

Del amor al odio en poco tiempo, así fue la transformación de esta relación entre el ex jugador de la selección de Chile y Jorge Sampaoli. No le gustó para nada la forma en la que se fue el entrenador de la Selección para irse al Sevilla de España.

Por: Mauro Palacios 09 de Octubre 2021 · 12:19 hs

Jorge Valdivia y Jorge Sampaoli levantaron juntos la primera Copa América para la Selección Chilena en 2015 y su relación de amistad era reconocida, tanto así que el ex entrenador de la Universidad de Chile fue cotizado en su momento por Palmeiras.

Pero, eso parece que cambió de un instante a otro. "Me decepcionó Jorge Sampaoli", recalcó el volante ofensivo que actualmente se encuentra sin club en una entrevista con el programa ESPN F360 y en esa misma conversación el panel le consultó acerca de la polémica salida del entrenador.

"En ese momento cuando él llama a la prensa, nosotros como jugadores lo comentamos porque la relación que él tenía con la prensa no era buena. Yo uso la prensa cuando me sirve "me siento rehén" como él dijo, pero no me voy a mi casa", sostuvo Valdivia.

"Él uso ese concepto para que la gente dijera "está bien, se tiene que ir porque ya el camarín se descontroló", agregó el ex jugador de Colo Colo.

Cabe consignar que Sampaoli el 2005 manifestó que el camarín de la Roja se había vuelto "ingobernable" y Valdivia respondió ante esta polémica. "Nada que ver, para mi fue un escape para irse a España, por eso insisto que cuando él se va de la Selección Chilena no se queda desempleado".