El PSG va por Sergio Ramos, así de grande es el millonario cheque que le ofrecieron

Por: Jessica Molero 26 de Enero 2021 · 02:08 hs

Sergio Ramos tal parece que está en el limbo con el Real Madrid, y es que, falta un poco más de cinco meses para que el contrato del español llegue al límite, y todavía no hay señales de alguna renovación.

Sin embargo, ahora el PSG ha puesto al capitán del Real Madrid entre la espada y la pared, luego de que le ofrecieran un cheque millonario y con un contrato de tres años, algo que su equipo actual no puede cumplir.

Sergio Ramos a pesar de ser el jugador con más tarjetas rojas de la historia del Real Madrid, es por supuesto, un jugador valioso, y tal parece que este año el PSG va por los mejores, ya han hablado públicamente acerca del interés que tienen por el argentino Lionel Messi, y ahora tal parece que van tras Ramos.

Según los rumores, el Real Madrid le ofreció un contrato por dos años y más una rebaja del 10% de su salario actual, por supuesto que, seguro esta oferta es la que ha hecho que Sergio Ramos se tarde tanto en confirmar.

Mientras que el PSG, le ofreció un cheque millonario de 18 millones de dólares por año, más tres años de contrato, una oferta bastante tentadora que seguro ha pensado mucho el español ¿Seguirá o no en su equipo actual?

No obstante, la información que el mismo PSG había dado hace unas semanas atrás era que la situación financiera de su equipo actualmente no era muy buena, ya que no podían pagar los sueldos de Neymar y Mbappe ¿Cómo harán con Ramos?