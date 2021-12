El Tucu Correa le dio "like" a una cantante pop argentina, después se arrepintió y lo sacó

El jugador de la Seleción argentina y delantero del Inter de Milán reaccionó en tiempo récord a la publicación de la artista y crecen los rumores de romance.

Por: Redacción Pasión Fútbol 07 de Diciembre 2021 · 12:50 hs

Joaquín "Tucu" Correa jugador de la Selección argentina y delantero del Inter de Milán está de baja por una lesión en el muslo izquierdo y desde la comodidad de su casa aprovecha para navegar en las redes sociales.

El futbilista acepta perderse el encuentro contra el Real Madrid por la Champions League pero no acepta perder sus chances con una estrella poop argentina.

En este contexto es que el oriundo de Tucumán le dio "like" a la última publicación que realizó Lali Espósito en sus redes sociales. Según reveló la periodista de espectáculos conocida como "Juariu" la publicación había visto la luz hacía 13 minutos y eso ya le gustaba a Tucu Correa.

Si bien los seguidores de ambos se entuciasmaron con el "me gusta" y comenzaron a especular sobre un posible romance, la cosa no quedó ahí. El jugador albiceleste decidió dar marcha atrás con el corazón que le puso a Lali Espósito y lo sacó pero esta vez no fue lo suficientemente rápido como para que no quedaran registros de eso y hay captura de pantalla.

Foto: Instagram @juariu

Lali Espósito desde Madrid también ha hecho de las suyas. La cantante argentina había compartido días atrás una historia en la que confesaba que para ella un tucumano era el jugador más lindo del conjunto dirigido por Scaloni.

Si bien Exequiel Alejandro Palacios también es de la mencionada provincia en las redes sociales circuló el nombre de Correa. ¿Podrá el Tucu conquistar el corazón de Lali?.