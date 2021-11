El desgarrador mensaje de Giannina Maradona: "Ya no puedo más"

La hija de Diego Armando Maradona escribió en su cuenta de instagram, un crudo relato, a pocos días del primer aniversario de su muerte. Algo que hoy por hoy parece ser parte de una pesadilla.

Por: Mauro Palacios 19 de Noviembre 2021 · 11:34 hs

El 25 de noviembre de 2020 será una fecha difícil de olvidar en la Argentina porque Diego Armando Maradona falleció y dentro de pocas horas, tendrá su primer aniversario y su hija, Giannina, realizó un crudo relato de cara a una fecha por demás especial en el seno familiar del Pelusa.

El 2 de noviembre último se reveló que todos los imputados en la causa por su fallecimiento serán procesados y, tras más de dos semanas de esta determinación, la madre de Benjamín Agüero continuó con su pedido de justicia: “Desespero, la vulnerabilidad se apodera de mí, sentirme rota, estoy de atar, las fuerzas que “TENGO” que tener me dejan sin poder respirar.

Necesito que se haga justicia de tu partida repentina. No pueden seguir como si nada. Es todo demasiado. Ya no puedo más, mil frentes abiertos, muchos enemigos que tiran con misiles, los de siempre ahí firmes para seguir lastimando a los que todavía estamos acá. Miro a Benja, me duele el doble”.

“Vivir sin vos cada día cuesta más. Te debo vivir en paz, ser feliz, y hacerlo feliz a tu Rey. Te pienso, te siento, te sueño, te veo y me encuentro. Sigo aprendiendo, no soy un ejemplo, hago lo que puedo y cada día puedo menos, o más. Ni siquiera sé eso”, continuó su publicación en su cuenta personal de Instagram junto a una foto en su infancia abrazada por Diego y concluyó: “¡Gracias por la familia de tus fanáticos que me hacen sentirte un poquito mas cerca! ¡Tu legado por el mundo, tu legado como bandera! ¡TE AMO ARMANDO DE MI ALMA!”.