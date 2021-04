El detallazo de Jurgen Klopp con un joven aficionado del Liverpool con cáncer terminal

El técnico alemán ha tenido un detallazo con Owen Copland, un joven estudiante que lidia con un cáncer cerebral terminal que ha recibido miles de muestras por redes.

Por: Xavier Mejía 14 de Abril 2021 · 14:37 hs

El entrenador alemán Jurgen Klopp es uno de los técnicos más carismáticos del planeta fútbol y, por supuesto, su personalidad ha calado hondo en los aficionados del Liverpool. Su éxito en Anfield, su manera de ser y los detalles que acostumbra a tener con los 'reds' le han hecho ganarse a pulso uno de esos lugares privilegiados en la historia del club inglés, especialmente después del último que ha tenido con un joven aficionado que tiene una enfermedad terminal.

Owen Copland, un joven con cáncer cerebral terminal

La historia de Owen Copland ha sido una de las más comentadas y compartidas de las últimas horas en redes sociales, en especial entre los aficionados del Liverpool. A este joven de 20 años le diagnosticaron un glioblastoma agresivo de etapa 4 el pasado mes de noviembre, el cual le obligó a ser intervenido el mes pasado en una operación de seis horas que casi le cuesta la vida. Después de esta operación, le comunicaron que le quedan unos días de vida, a pesar de llevar varias semanas con un fuerte tratamiento.

Tras recibir esta noticia, decidió casarse con la que ha sido su pareja durante todos estos años en una ceremonia que se celebró en su propia casa permaneciendo él tumbado en la cama. Su familia, lejos de venirse abajo, está intentando hacer todo lo posible para que su vida se llene de todo tipo de momentos especiales con el fin de hacerle feliz, y aquí es donde ha entrado de lleno el técnico del Liverpool: Jurgen Klopp.

La emotiva carta de Klopp

"Todos estamos contigo. Esto no es sólo un dicho, es algo que realmente nos importa. Cuando escucho a mis jugadores hablar sobre lo que les ayuda cuando los tiempos son difíciles, una de las cosas que me dicen es que el respaldo del club y de la afición marca la diferencia de verdad", comenzó escribiendo el técnico alemán en una carta que hizo llegar desde el club a su familia y que ha emocionado al joven.

Además de rendirse a la familia de este, Klopp también le ha querido transmitir a Owen Copland que tanto él como toda la comunidad que forma el Liverpool están apoyándole en estos momentos, culminando su escrito con una frase que no podía faltar en la carta: "You'll never walk alone (Nunca caminarás solo)". La hermana del joven ha reaccionado también agradeciendo el gesto del entrenador, reconociendo que no saben cómo le ha llegado su caso.

"Creemos que debió descubrirlo gracias al boca a boca, y ha sido un gesto muy considerado por su parte. Cuando le leímos la carta a Owen, y vio de quién era, no podía creérselo. La expresión de su cara lo dice todo. Ni siquiera se trataba del fútbol, sino más del mensaje 'Nunca caminarás solo'. Está muy agradecido por todo", expresó en nombre de su hermano. El caso de Owen, como decimos, ha sido muy comentado y compartido en redes bajo el hashtag '#KeepGoinOwen'. Gracias a la colaboración de las redes, la familia de Owen ha conseguido recaudar más de 12.000 libras -unos 13.800 euros- para asumir los costes de su tratamiento.

Con Informacion de AS