El día que Carlos Tévez lloró en medio del partido de fútbol “Es muy duro todo esto”

El delantero del popular equipo Boca Junior, Carlitos Tévez, sin duda está pasando por un muy mal momento, y se debe al estado de salud de su padre, quien ha estado internado durante un tiempo.

Carlos Tévez

A pesar de su inmensa fama, el jugador se quebró y sacó el dolor que lleva por dentro y esto fue luego de llorar en medio del partido.

Una de las banderas que adornaba el estadio decía lo siguiente: "Muchas fuerzas Carlitos Tévez y familia, de corazón", por supuesto que esto fue una gran sorpresa para el argentino, quien se encuentra de momento con el corazón “arrugadito”.

"Es muy duro todo esto. Al punto de que me cuesta explicarlo. Por momentos estoy bien, concentrado en el juego. Pero a veces en el entretiempo me pongo a llorar. Son sensaciones encontradas, es un momento difícil"

"Ver esa bandera me infló el pecho"… "Esto sigue, yo estoy de pie al igual que mi familia"… "Me sostiene la gente de Boca, mis compañeros y mi familia. Todos ellos hacen que no me derrumbe y que siga luchando. Cuando entro a la cancha, siento que me están viendo y no les puedo fallar".