El ex entrenador de Santos Laguna que es noticia en Argentina

El entrenador de Lanús brindó una conferencia de prensa en la que no recibió preguntas, sino que informó una fuerte decisión y un grande aprovecha este presente.

Por: Mauro Palacios 02 de Diciembre 2021 · 14:18 hs

La continuidad de Luis Zubeldía en Lanús era una incógnita que se terminó de resolver este mediodía, tras el anuncio ante los periodistas, en la que comunicó que decidió ponerle fin a su ciclo una vez terminado el actual campeonato. A partir de la decisión del exentrenador de Santos Laguna, crecen las chances de que su futuro esté en San Lorenzo, que lo tiene como uno de los principales apuntados.

"Esta institución se merece siempre andar por el camino de la prolijidad y esta conferencia es básicamente para anunciarles lo mismo que le dijimos ayer a la dirigencia: no vamos a prolongar el contrato. Me parece el momento oportuno para decirlo, porque tiene que ver con la prolijidad. Estamos súper agradecidos con el cuerpo técnico por estos tres años y medio, que han sido hermosos por donde se lo mire".

"El hecho de no prolongar el contrato tiene que ver con que se vienen tiempos mejores. Hemos estado compitiendo y en los planos internacionales hemos llegado a una final hace un año atrás en la sudamericana. Sabemos bien que lo que se viene es mejor, que aquel grupo de trabajo que agarre este plante los va a potenciar aún más. Y la casa, mi casa, está con ganas de seguir evolucionando".

Como lo he hecho en 2018, cuando me necesiten, si es que me vuelven a necesitar, a mi y a todo mi cuerpo técnico, ahí estaré en lo que haga falta, porque tengo claro que a la casa de uno nunca se le da la espalda".