El joven aficionado afronta las consecuencias por una selfie con Messi

Samir ingresó al campo de juego al finalizar el partido entre Paraguay y Argentina en el Defensores del Chaco, tiene sus Selfie con el ídolo, pero también las duras consecuencias.

Por: Mauro Palacios 13 de Octubre 2021 · 10:04 hs

Samir Elizalde fue el fanático paraguayo que burló la seguridad del estadio Defensores del Chaco para entrar a la cancha y colarse al final del partido entre la Selección Argentina y la de su país, todo por una selfie con Lionel Messi.

"Disfruté mucho el momento, sigo feliz de lo que hice. El día que compré la entrada ya sabía lo que iba a hacer”.

“Entré corriendo y le grité ‘Messi, Messi, Messi’, le toqué la espalda, le pedí la foto y me dijo ‘dale’. Saqué varias fotos. Messi estaba hecho bolsa, muy cansado, pero salió más o menos decente la selfie. Yo iba a salir ya de la cancha y Gustavo Gómez me dijo 'quédate y aplaudí nomas ya con nosotros' y me quedé. Me chupa un huevo si me prohíben ingresar a los estadios, no quiero ir más a la cancha. Ya tengo una foto con Messi",

Su convicción la ha compartido en diferentes medios de comunicación. Samir tenía todo planeado y desde que compró sus tickets sabía que iba a cumplir uno de sus sueños, conocer a Lionel Messi y tomarse una foto, pero no fue el único.

“Donde me senté estaban dos guardias. Yo ya estaba mirando por dónde saltar”, enfatizó el aficionado, que sostuvo, “no me importó nada, me fui directo. Quería tener una foto con Messi. Al Cuti Romero también le pedí y me aceptó”.