El jugador que acaba de cerrar su cuenta de Twitter: "Hay mucha mierda, da miedo"

El jugador explicó en un programa de televisión de su país los motivos que le han hecho dejar Twitter tras recibir un gran número de críticas en las últimas semanas

Por: Mauro Palacios 11 de Noviembre 2021 · 10:34 hs

El momento por el que pasa Martin Odegaard no es nada sencillo. El noruego ha perdido el puesto de titular en el Arsenal el último mes debido a su bajo rendimiento, lo que también ha acarreado muchas críticas de los aficionados. Es por ello que ha decidido cerrar de forma definitiva su cuenta de Twitter.

Él mismo ha dado los motivos en la televisión noruega TV2. "Realmente ha sido porque nunca lo he usado, y me he dado cuenta de que no lo necesito. Creo que hay mucha mierda en general y no necesito estar ahí. Pensé que no tenía sentido tener la aplicación, así que simplemente la eliminé", ha asegurado el ex Real Madrid.

"Hay mucha mierda, simplemente. Tienes que tener un poco de cuidado con lo que te expones. Por mi parte, no tengo necesidad de sentarme ahí y mirar todos esos comentarios. Hay mucho anónimo y muy extraño. Da un poco de miedo si no tienes la cabeza completamente en su sitio, puede influenciarte mucho", sostiene el noruego.

"Les diría que hay que tener cuidado de no prestar demasiada atención a este tipo de cosas. Puede ser muy negativo para ellos. Yo he recibido comentarios muy enfermos todo el tiempo. Es difícil señalar exactamente una cosa, ha habido muchas cosas todo el tiempo", sentenció el mediapunta, dejando este consejo.