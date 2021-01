El lucrativo negocio que le ha estado generando millones a Cristiano Ronaldo

Además del éxito en el futbol Cristiano Ronaldo ha sorprendido con su lucrativo negocio

Por: Jessica Molero 27 de Enero 2021 · 02:12 hs

Después de la gran final y victoria del equipo, Cristiano Ronaldo, también sorprende con sus lucrativos negocios.

El popular futbolista de la Juventus F.C., Cristiano Ronaldo, no para de llamar la atención de todos, no solo por sus habilidades, sino también por sus grandes inversiones que suele hacer y que no tienen que ver con el fútbol.

El portugués, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro o mejor conocido como Cristiano Ronaldo, se encuentra jugando actualmente junto al equipo de la Juventus F.C. en la liga italiana.

Hace unos días el equipo de la Juventus logró ganar la Supercopa de Italia gracias a un gol que logró marcar Cristiano Ronaldo. Algo que sin dudas logra levantar mucho más la fama del jugador.

Pero, parece que el futbolista ya se encuentra pensando en su futuro y que no se trata de fútbol. Ya que desde hace un tiempo se encuentra invirtiendo en lucrativos negocios.

Uno de los que le está generando grandes cantidades de dinero es su inversión en hoteles, así es, como esta en el video de arriba, el futbolista desde hace un tiempo ha estado invirtiendo en hotelería.

El hotel 5 estrella Pestana CR7 Lisboa, que, de hecho, durante la época de navidad de 2020, el futbolista estuvo haciendo algunas promociones sorprendentes y descuentos. Así lo publico en sus redes sociales.

Al parecer Cristiano también piensa en la economía de su país, ya que, el hotel 5 estrellas se encuentra en Portugal, Lisboa, expandiendo sus negocios en su tierra.

Sin duda esto ha estado demostrando que Cristiano Ronaldo, no solo piensa en el futbol, sino en todo lo que sea muy lucrativo para su bolsillo. De hecho, ayer lanzó por sus redes sociales otra de sus inversiones, su colección de gafas CR7 de lujo.