El máximo torneo que jamás pudo disputar Diego Maradona

Diego Armando Maradona se inició profesionalmente en Argentinos Juniors, fue campeón con Boca Juniors en su primera etapa, y vistió la camiseta de Newells, pero diferentes motivos lo alejaron de la competición sudamericana.

Por: Mauro Palacios 25 de Noviembre 2021 · 11:44 hs

La Copa Libertadores es quizá uno de los trofeos pendientes que le quedaron a Diego Maradona para sumar a su vitrina. Siendo jugador de Argentinos Jrs, Boca Juniors, Newell´s, la máxima competición sudamericana se privó de tener a Diego como parte de ella.



En su comienzos en Argentinos Juniors, a pesar de deslumbrar con su nivel, Diego Maradona era todavía muy joven y su equipo no pudo estar presente en una Copa que supo ganar en la década del 80 pero Diego ya no estaba.





Ya con la camiseta de Boca Juniors, Diego consiguió su único título en la Argentina, el Metropolitano de 1981 y en consecuencia, la clasificación a la Libertadores. No pudo jugarla ya que Cesar Luís Menotti era el entrenador de la Selección Argentina en ese entonces y armó una concentración 4 meses previo al Mundial de España 1982; de esta manera lo privó de poder jugar con Boca internacionalmente.



En su regreso a la Argentina , su segunda etapa en Boca no fue lo suficientemente buena para clasificar a la Libertadores, solamente jugó la Supercopa donde no pudo superar el grupo. Pocos recuerdan que el 10 jugó su último partido internacional de clubes en Macul, fue por esa Supercopa 1997. Ganó ColoColo 2-1 a Boca y el crack salió al entretiempo por Diego Latorre. Mientras que en 1993 en Newell´s jugó oficialmente solo 5 partidos.

Diego se retiraría un 30 de octubre, a sus 37 años, luego de que Boca venciera 2-1 a River Plate en el Monumental y lo dejó puntero en soledad, finalmente ese torneo lo ganó el Millonario.