El mensaje de Carlos Tevez a Millonario en plena premiación de la Superliga

Tras largos ochos meses de pandemia de coronavirus, el equipo Boca por fin pudo titularse como campeón de la pasada Superliga.

Por: Jessica Molero 25 de Marzo 2021 · 22:15 hs

En aquel momento, el Xeneize se quedó con todo el triunfo luego de vencer al club deGimnasia, en el estadio la Bombonera y aprovechó que el equipo River no dominó a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro, para despojarle la punta y dar la vuelta.

Carlos Tevez

Ante este panorama, Carlos Tevezfutbolista argentino y figura estrella del equipo de la Ribera en pleno consagración envió un mensaje contundente a River Plate “Fue especial por la manera en la que se dio, peleando contra River, por último partido. Todo fue especial”.

“Siempre que se levanta un trofeo con la camiseta de Boca, es especial. Podemos recordar este campeonato que fue tan importante los hizo feliz a los hinchas. Era más un tema de entregar la copa y de formalidad. Ya lo festejamos y disfrutamos. Hoy es bueno para recordar ese momento. Lo que pasó ya pasó hace mucho”. Resaltó sobre el evento Carlos Tevez.

A su vez, intentó no igualarse en otras jugadas de su carrera “No me veo parecido a ningún Tevez. Cada temporada es nueva y te preparas de distinta forma. No es el mismo Teves, no es el mismo título el primero que este, que puede ser el último. Este Tevez siempre trata de ser la mejor versión” palabras de Carlos Tevez aportadas a TNT Sports.