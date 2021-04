El salario galáctico que pretende Paulo Dybala para renovar con Juventus

Luego de haber manifestado su intención de extender el contrato con la Vecchia Signora, los medios italianos aseguran que el delantero exigiría un incremento de su sueldo anual.

Paulo Dybala posee contrato con Juventus hasta 2022, pero durante una entrevista les envió un mensaje a los directivos de la entidad italiana al asegurar que el año y medio de vinculación que le resta es un período muy corto y que su intención es extender su estancia en el club a largo plazo.

“Me queda un año y medio en mi contrato, lo cual no es mucho, y entiendo que con todo esto que ha sucedido no es fácil para el club, pero otros jugadores también han renovado. En algún momento, puede haber una posible renovación, pero depende de la Juventus”, expresó el oriundo de Laguna Larga en diálogo con CNN en las últimas horas.

Luego de una temporada irregular durante el ocaso del ciclo de Massimiliano Allegri, el atacante se convirtió en un futbolista transferible para los dirigentes de la Vecchia Signora durante el mercado de pases que se desarrolló a mediados de 2019 y fue pretendido por Paris Saint Germain, Manchester United y Tottenham.

Sin embargo, la Joya vislumbró un nuevo amanecer con el arribo de Maurizio Sarri a la dirección técnica y volvió a adquirir un rol protagónico en la estructura deportiva del equipo. En este escenario, el argentino pretende un incremento de su salario para renovar su vínculo con la institución de la región de Piamonte.

Según informa el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, en la actualidad el delantero surgido de las Divisiones Inferiores de Instituto percibe 7.300.000 euros anuales y exigiría que el sueldo sea duplicado, con el objetivo de lograr un consenso en un importe estimado entre los 11 y los 12 millones de la moneda del Viejo Continente.

En consecuencia, el cordobés podría transformarse en el segundo futbolista mejor pago del Bianconero y de la Serie A. Solo sería superado por Cristiano Ronaldo, que ingresa 31 millones de euros por campaña. El Top 3 del elenco de Turín lo completan Matthijs de Ligt (€8.000.000) y Gonzalo Higuaín (€7.500.000).

El líder del campeonato de la máxima categoría italiana tendría la intención de desprenderse de cuatro de sus jugadores mejor remunerados para equilibrar sus finanzas tras los conflictos económicos ocasionados por la pandemia del coronavirus. Los elegidos para emigrar a un nuevo destino serían Miralem Pjanic (6.5 millones), Higuaín (7.5 millones), Adrien Rabiot (7 millones) y Federico Bernardeschi (4 millones).

