El técnico de Manchester United cargó contra Tevez: "No estoy de acuerdo"

En el año 2007 y luego de sus pasos previos por Boca Juniors, Corinthians y West Ham United, Carlos Tevez dio el gran salto y se convirtió en jugador de uno de los equipos más importantes del mundo: Manchester United. Allí se mantuvo durante dos temporadas y expuso muy buenos rendimientos, incluso siendo parte de la conquista de seis títulos oficiales.

Carlos Tevez

Por ello es que, cuando tomó la determinación de mudarse a Manchester City en 2009, todos se sorprendieron. No por el alejamiento de Tevez de los Red Devils sino por una transferencia al clásico rival. Esto, por supuesto, no cayó nada bien en los fanáticos de Manchester United que, desde ese momento, parecen haberle hecho la cruz al Apache.

Tal es así que ya pasó más de una década y eso no se olvida. Quedó claro este lunes, cuando Ole Gunnar Solskjaer, director técnico de Manchester United, descartó el fichaje de Sergio Agüero indicando que no espera que un jugador que estuvo 10 años en un equipo pase al clásico rival. Así fue como aprovechó para castigar verbalmente a Tevez.

Ole Gunnar Solskjaer

"No esperaría que ningún jugador que haya jugado en un club durante diez años quiera ir a su rival de la ciudad. Eso no es para mí. Sé que somos profesionales pero cuando juegas para el United no vas al City. Hemos tenido ejemplos de eso y realmente no estoy de acuerdo. No diré nombre pero ya saben a quién me refiero", indicó en conferencia de prensa.