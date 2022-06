El video que circula en redes sociales de Tini Stoessel

La estrella pop consiguió erizar a su nuevo novio, el jugador de fútbol de la Selección Argentina.

Por: Redacción Pasión Fútbol 26 de junio 2022 · 11:12 hs

Desde que confirmaron su noviazgo, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya no se ocultan en redes sociales. La cantante y el futbolista argentino dejaron boquiabiertos a millones con la noticia de su romance.

Tanto el jugador como la intérprete de "LaTripleT" se encuentran su mejor momento profesional. Él con su desempeño en el Club Atlético de Madrid de la Primera División de España y ella con su "Tini Tour 2022" que no hace más que poner a bailar y gritar a millones.

En este contexto aprovechan para expresarse su amor a través de redes sociales cuando no tienen tiempo para verse personalmente. Pues ya saben que será una relación así, por muchos momentos a distancia, debido a las obligaciones laborales de ambos.

Sea como sea Tini Stoessel siempre conseguirá mantener a Rodrigo De Paul muy erizado. Pues sabe perfectamente qué mostrar y qué no para mantenerlo conquistado. En esta oportunidad compartió un video de "making of" de la Triple T que cirucla en redes sociales, no para de sumar reproducciones y volvió loco al jugador del fútbol.

Foto: Instagram @tinistoessel

Camila Homs posa con pollerita para darle celos a Rodrigo De Paul

Camila Homs hace de las suyas en redes sociales y saca a relucir toda su belleza. La ex de Rodrigo de Paul se encarga de demostrar día a día con sus poses frente a la cámara lo que el jugador argentino se perdió al cambiarla por otra.

Camila Homs y Rodrigo de Paul se separaron y los dos hijos que tienen en común quedaron al cuidado de ella mientras él esta´de vacaciones en Miami con Tini Stoessel. Tras confirmarse su romance la artista y el futbolista ya no se esconden en las redes sociales.

Mientras tanto Cami Homs se toma su tiempo para posar frente a la cámara, descansar, viajar y por supuesto entrenar para mantener su esbelta figura.

Foto: Instagram @camihoms

Rodrigo De Paul y Camila Homs se conocieron cuando él estaba haciendo las inferiores en Racing. Después el jugador de la Selección argentina dio su primeros pasos en el exterior y la joven viajó con él. Se casaron en Italia mientras él defendía la camiseta del Udinese, y allí, tuvieron a Francesca, su primera hija.

Después en pleno auge de la carrera del jugador tuvieron a su segundo hijo, un varón, y a los pocos días se confirmaba su separación. Si bien Tini Stoessel fue señalada como tercera en discordia no fue la única. También estuvo en el medio La China Suárez.